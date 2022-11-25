Завершены поиски пропавшей 9-летней школьницы из Петербурга

В Петербурге нашли потерявшуюся по пути со школы 9-летнюю девочку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге благополучно завершены поиски 9-летней школьницы, которую искали до глубокой ночи. 23 ноября девочка как обычно ушла из дома на учебу, но назад так и не вернулась. Обеспокоенные родители обратились в полицию и к поисковикам.

- Всех, кто знает местонахождение ребенка или может сообщить достоверную информацию, просьба сообщать в поисковой отряд «Лиза Алерт Питер» или в полицию. Нужна помощь добровольцев, - сообщалось в соцсетях отряда.

На поиски школьницы отправились десятки волонтеров. Кто-то обследовал путь девочки от школы до дома, другие клеили ориентировки на столбы. Время шло, но дома школьница так и не появлялась.

И только уже заполночь, в 1:02 появилось обнадеживающее сообщение: Стоп поиск. Проверка информации». А еще через три минуты поисковики написали главные в таких случаях слова: «Найдена. Жива».

Подробности происшествия, как и где потерялся человек, в поисковом отряде традиционно не сообщают, чтобы не травмировать родственников и не вызывать пересудов.