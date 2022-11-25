Электричество могут отключить 35 тысячам жителям Петербурга из-за долгов

35 тысячам жителям Петербурга могут отключить электричество из-за долгов Фото: Артем КИЛЬКИН

35 тысяч должников в Санкт-Петербурге до конца 2022 года получат уведомления об отключении электроэнергии. Горожане могут остаться без света, если не погасят задолженности перед АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» и АО «Петербургская сбытовая компания». Об этом в «Петроэлектросбыте» сообщили 25 ноября.

- Подготовлена первая партия уведомлений об ограничении подачи электроэнергии, в ближайшее время их получат 35 тысяч абонентов–должников, остальные кандидаты на отключение ресурса будут оповещены до конца 2022 года. От момента получения такого уведомления до фактического отключения электроэнергии на внесение платежей дается еще 30 дней, - сообщили в компании.

Всего в Петербурге и Ленобласти должниками являются более 100 тысяч абонентов. Это задолженности более 5 тысяч рублей у каждого.

Отключение электроснабжения – крайняя мера, на которую вынуждены идти энергетики. Взысканию долгов всегда предшествует уведомительная работа.