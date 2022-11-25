На Дворцовой площади отключат освещение с 29 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В самом центре Санкт-Петербурга на Дворцовой площади с 29 ноября 2022 года отключат освещение. Главная площадь города погрузится во тьму. Но не просто так. Это необходимо для подготовки и проведения Видеомэппинга и Конкурса современного медиа искусства «Страна СВЕТА». Об этом рассказали в Смольном.

- С 29 ноября по 4 декабря система уличного освещения и художественной подсветки на Дворцовой площади и участках прилегающих улиц, согласно обозначенной схеме, будет работать в особом графике, - рассказали в городской администрации.

Так, с 29 ноября по 1 декабря освещение будет отключено с 21:00 до 5:00 часов. 2 и 3 декабря Дворцовая площадь останется без освещения с 16:00 до 5:00, а 4 декабря освещение не будет работать с 16:00 до 23:30 часов.

В штатный режим работы оборудование уличного освещения и художественной подсветки будет переведено с 23:30 часов 4 декабря.