Владелец ТРК «Питерлэнд» в Петербурге выиграл спор на 1,5 млрд рублей

Владелец "Питерлэнда" выиграл спор на 1,5 млрд рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Владелец ТРК "Питерлэнд" отбился в суде от иска на 1,5 миллиарда рублей. ЗАО "Стремберг" получило иск в августе 2020 года от компании ООО "Стройсвязьурал 1". Уральская компания инвестировала деньги в проект Северной столицы по строительству ТРК. Об этом 25 ноября 2022 года сообщает "Деловой Петербург".

- В 2017–м "Стройсвязьурал 1" начал банкротить "Стремберг" с требованием на 1,23 млрд рублей. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти летом этого года ввел на предприятии внешнее управление до февраля 2024 года, - пишет издание.

Судебная экспертиза установила, что петербургская компания за это время получила доход в 1,8 млрд рублей, а расход составил почти 900 млн рублей.

Арбитраж на основе экспертизы подсчитал, что расходы компании значительно превышают доходы, а доказательств того, что истец нес свою долю расходов, в процессе не представлено, резюмировал суд и отказался удовлетворить требование уральских партнеров.