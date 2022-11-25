Плантацию конопли и килограмм готового наркотика нашли дома у жителя Петербурга

Житель Петербурга растил "травку" у себя в квартире. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Очередного «садовода-любителя» нашли оперативники управления по незаконному обороту наркотиков. При обыске в квартире жителя Петербурга, ранее задержанного на улице Кустодиева с граммом метадона в кармане, обнаружилась плантация конопли. Она росла в импровизированной теплице с другими растениями.

- По месту проживания задержанного в доме 16 по Северному проспекту был проведен обыск, в результате которого обнаружено и изъято наркотическое средство «каннабис» массой более 1,3 килограмма, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В отношении 42-летнего безработного петербуржца завели уголовное дело по статье за производство наркотиков в крупном размере. Это означает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Окончательный срок, как и виновность подозреваемого установит суд.