BMW и Porsche застряли, пытаясь пролезть в один въезд на ЗСД в Петербурге

Два торопыги застряли на въезде на ЗСД. Фото: vk.com/spb_today

Двух упертых автомобилистов, каждый их которых не желал уступать другому, заметил на въезде на ЗСД с Шуваловского проспекта. Водители BMW и Porsche так хотели проехать один первее другого, что оказались в ловушке, застряв намертво.

- Въезд на ЗСД Шуваловский. Кто первый? Зато чувство гордости не оскорблено! -пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Из-за двух торопыг один из въездов на ЗСД с Шуваловского проспекта пришлось перекрыть. Полиции на месте пока не видно, так что спешившие водители потеряют гораздо больше времени, нежели уступи один другому.

А кроме того, теперь им придется ремонтировать свои машины, что в условиях санкций будет непросто: «Будет что внукам рассказать. Удачи в поиске запчастей», - пишут пользователи соцсетей в комментариях.

Победителя в конкурса «кто быстрее» определит ГИБДД.