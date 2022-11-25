Полиция задержала подозреваемых в похищении человека под Петербургом из-за денег

Уголовный розыск задержал подозреваемых в похищении человека в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уголовный розыск задержал подозреваемых в похищении человека под Санкт-Петербургом ради денег. Об этом 25 ноября 2022 года сообщили в АН "Оперативное прикрытие". Сам инцидент произошел с 38-летним мужчиной жителем поселка Бугры во Всеволожском районе Ленобласти еще 10 ноября.

- 14 ноября в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что вечером 10 ноября трое его знакомых: двое петербуржцев, 38 и 34 лет, и 38-летний житель Ленобласти приехали к нему для решения финансового спора. Беседа проходила на общем балконе многоквартирного дома, где проживает потерпевший, - рассказал источник.

Договориться они не смогли. Тогда гости посадили мужчину в автомобиль и начали возить его по Петербургу, попутно угрожая, чтобы тот отдал деньги. В итоге они добились от своей жертвы, чтобы он снял со своего банковского счета 400 тысяч рублей. После этого мужчину высадили у дома 22 по Наличной улице.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники регионального управления уголовного розыска задержали подозреваемых по местам жительства. Расследование уголовного дела продолжается.