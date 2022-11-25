Сеть супермаркетов откроет пекарни в Петербурге

Сеть супермаркетов откроет 130 пекарен в Петербурге и Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сеть супермаркетов собирается открыть пекарни. Речь идет о сети "Пятерочка". Планируется, что пекарни появятся в 50 процентах магазинов в регионе. Об этом 24 ноября 2022 года пишет "Интерфакс".

- Мы приняли решение о дальнейшем развитии и расширении доли магазинов с выпечкой. К концу первого - началу второго квартала 2023 года мы планируем поднять долю магазинов с пекарнями выше 50 процентов. Мы планируем оснастить пекарнями те магазины, где есть техническая возможность, - отметил директор макрорегиона "Северо-Запад" Андрей Тимофеев.

Сейчас в Петербурге и Ленобласти работают порядка 900 магазинов. Из них пекарни имеются в 300 торговых точках.

Специалисты отмечают, что в городе и области выпечка пользуется очень большим спросом.