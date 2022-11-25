Ремонт фасада Петропавловской крепости начнется в январе 2023 года

Ремонт фасадов Петропавловской крепости начнется в 2023 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Работы по восстановлению фасада Петропавловской крепости начнутся уже в январе 2023 года. Об этом рассказали в дирекции Музея истории Санкт-Петербурга, в ведении которого находится исторический объект.

- За два года нам нужно полностью перебрать фасад. Потому что те железные опоры, которые были сделаны еще во времена Екатерины Великой, уже сгнили, - рассказал «Петербургскому дневнику» директор музея Владимир Кириллов.

Речь идет о креплениях каменных плит, которыми облицован фасад крепости. Вес каждого блока доходит до полутонны, поэтому лучше не доводить дело до момента, когда они начнут отваливаться сами.

План работ уже составлен, экспертиза пройдена, подрядчик найден. Деньги тоже есть. Средства на ремонт стен Петропавловки выделил бюджет Петербурга. Всего – 1,3 миллиарда рублей.