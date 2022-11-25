В Петербурге будут штрафовать за выгул опасных собак без намордника

Собак надо будет выгуливать в наморднике и на поводке. Но только опасных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хозяев собак опасных пород будут штрафовать за выгул питомца без намордника. Депутаты Государственной Думы России согласились с инициативой петербургских коллег и приняли законопроект к рассмотрению.

- Депутаты Думы согласились с предложением петербургского парламента об установлении ответственности за выгул опасных пород собак без поводка и намордника, - сообщает пресс-служба Заксобрания.

Авторы инициативы отмечают, что в случае принятия закон поможет снизить число нападений собак на людей и заставит владельцев более ответственно относиться к содержанию и воспитанию своих четвероногих друзей. Штраф для нарушителей составит от одной до трех тысяч рублей.

Напомним, что в список опасных входят в частности акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, бэндог, волко-собачьи гибриды и другие породы.