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НовостиДом. Семья25 ноября 2022 11:48

В Петербурге будут штрафовать за выгул опасных собак без намордника

Владельцев накажут на три тысячи рублей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Собак надо будет выгуливать в наморднике и на поводке. Но только опасных.

Собак надо будет выгуливать в наморднике и на поводке. Но только опасных.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хозяев собак опасных пород будут штрафовать за выгул питомца без намордника. Депутаты Государственной Думы России согласились с инициативой петербургских коллег и приняли законопроект к рассмотрению.

- Депутаты Думы согласились с предложением петербургского парламента об установлении ответственности за выгул опасных пород собак без поводка и намордника, - сообщает пресс-служба Заксобрания.

Авторы инициативы отмечают, что в случае принятия закон поможет снизить число нападений собак на людей и заставит владельцев более ответственно относиться к содержанию и воспитанию своих четвероногих друзей. Штраф для нарушителей составит от одной до трех тысяч рублей.

Напомним, что в список опасных входят в частности акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, бэндог, волко-собачьи гибриды и другие породы.