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НовостиОбщество25 ноября 2022 11:58

Незаконные ларьки с табаком и овощами убрали в семи районах Петербурга

За неделю специалисты освободили 28 незаконно занятых земельных участков
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Около 30 земельных участков в Петербурге освобождено от незаконных объектов торговли / Фото: ККИ

Около 30 земельных участков в Петербурге освобождено от незаконных объектов торговли / Фото: ККИ

В Санкт-Петербурге за минувшую неделю специалисты комитета по контролю за имуществом города освободили 28 незаконно занятых земельных участков в семи районах города. Работы проходили в Невском, Калининском, Приморском, Московском, Кировском, Красносельском и Василеостровском районах. Об этом 25 ноября 2022 года сообщили в Смольном.

- Ассортимент реализуемой продукции разнообразен: выпечка, табак, фрукты и овощи, аксессуары для мобильных устройств, - рассказали в городской администрации.

Три ларька были демонтированы на проспекте Большевиков, еще большой павильон снесли на проспекте Ветеранов, Московский проспект лишился незаконной торговой точки площадью 15 квадратных метров, еще киоск убрали на улице Кораблестроителей.