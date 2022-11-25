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НовостиОбщество25 ноября 2022 12:23

Похолодание до -10 градусов придет в Петербург в ближайшие часы

Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Выходные будут снежными.

Выходные будут снежными.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новая волна холода надвигается на Петербург. Вслед за самой морозной ночью, на 25 ноября, когда температура опустилась ниже -8 градусов, грядет новый рекорд. Уже в ближайшие часы температура опустится до -10 по Цельсию.

- Предстоящая ночь в городе должна быть еще холоднее, чем сегодняшняя, ожидаем температуру в районе -8…-10 градусов, - написал в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Но пока в городе около -4 градусов и почти без осадков. Зато снежная погода ожидается в ближайшие выходные. Осадки принесет антициклон, который сейчас усиливается над Архангельской областью, но вскоре начнет смещаться в сторону Петербурга.

Поэтому в субботу и воскресенье прогноз обещает снег и морозец. Днем термометры будут показывать -5…-7 градусов в городе. А в Ленобласти будет до -13 днем и до - 18 градусов ночью. Одевайтесь потеплее!