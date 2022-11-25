Отломанная голова скульптуры орла доходного дома в Петербурге нашлась в управляющей компании

Что произошло с обезглавленным орлом дома Буксгевдена в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Загадка с пропавшей головой скульптуры орла доходного дома в Петроградском районе Санкт-Петербурга раскрыта. Жители города только в конце ноября обратили внимание, что скульптура повреждена. Оказалось, что орел "живет" без головы уже с лета. Об этом 25 ноября 2022 года пишет "Мойка78".

- В пресс-службе администрации Петроградского района Петербурга раскрыли, куда подевалась голова скульптуры орла на входе в парадную доходного дома В.А. Буксгевдена. Как выяснилось, ее сломали еще летом, - сообщает издание.

Отломанную голову орла возле парадной дома нашел один из сотрудников ЖКС №1 еще около пяти месяцев назад. Сейчас элемент скульптуры находится на хранении в управляющей компании. Также ведутся переговоры с мастерской о сохранении головы и ее возвращении на место.