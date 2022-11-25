Морозы до -18 градусов ожидаются в Ленобласти в выходные дни

Морозы придут в Ленобласть уже в эти выходные. Фото: Олег ЗОЛОТО

Настоящие суровые морозы ударят в Ленинградской области в ближайшие два дня. Похолодание и снег вместе с повышенным давлением принесет антициклон «Эрик», набирающий силу над Архангельской областью. К Петербургу он подойдет ближе к воскресенью, но морозное дыхание зимы с температурой до -18 градусов можно будет ощутить уже в ночь на субботу.

- 26 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью в западных районах -7…-12, в восточных -13…-18 градусов, - сообщает петербургский гидрометцентр.

Днем на западе области -5…-10, на востоке до -13. На дорогах местами гололедица.

В воскресенье погода будет похожей, но уже с ночи пойдет снег. Днем чуть теплее, от -4 до -9 градусов. Давление составит около 780 мм ртутного столба, что на 20 пунктов выше нормы.

В понедельник также будет снежно, но немного потеплеет.