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НовостиОбщество25 ноября 2022 15:33

Дело о хищении 20 млн рублей при уборке снега в Василеостровском районе передано в суд

Обвинительное заключение утвердила прокуратура
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На фантомных дворниках удалось заработать больше 20 миллионов рублей.

На фантомных дворниках удалось заработать больше 20 миллионов рублей.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура Василеостровского района завершила работу по уголовному делу о хищении 20 миллионов рублей на уборке снега минувшей зимой. Фигурантами стали три человека, организатор и два члена организованной группы, фиктивно трудоустроившие на работу несуществующих дворников.

- Не имея намерений выполнять обязательства об уборке, создали видимость соблюдения условий договоров, формально трудоустроив в организации дворников, которые фактически не выполняли работы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Другими словами, уборка тротуаров шла только на бумаге. А деньги за якобы сделанную "мертвыми душам" работу шли напрямую в карман ушлым мошенникам. Всего с октября 2021 года по февраль 2022 года было похищено более 20 миллионов бюджетных рублей.