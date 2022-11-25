Беседку из фильма «Брат» увезли на реставрацию со Смоленского кладбища Петербурга

Специалисты демонтировали беседку. Фото: КГИОП

Реставраторы демонтировали металлический каркас склепа семьи генерала Александра фон Бекмана на Смоленском кладбище. Эта беседка всем известна, потому что именно там снималась знаменитая сцена из фильма «Брат». Но сейчас конструкция находится в аварийном состоянии.

- Зимой на металлический каркас попадает снег, и он просто сложится. Беседка – это, прежде всего, предмет охраны объекта культурного наследия. Внешний вид беседки должен быть воссоздан, - отметил председатель КГИОП Сергей Макаров.

Конструкции склепа находятся в аварийном состоянии, потому что из-за сильной коррозии металла в кровле появились сквозные отверстия. Вандалы постоянно разводили там костры, поэтому элементы мемориального сооружения покрыты копотью. Конструкция может просто обрушиться.

Сейчас все элементы беседки перевезли в мастерскую. Там специалисты сделают слепки, модели и изготовят недостающие элементы по подобию исторических.