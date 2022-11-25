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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 15:50

В Петербурге осудили мигранта, убившего продавщицу кондитерской из-за денег на зубные протезы

Тело задушенной женщины с ножевыми ранениями нашли в туалете магазина
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Мигрант получил 10 лет за убийство продавщицы кондитерской.

Мигрант получил 10 лет за убийство продавщицы кондитерской.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд Калининского района Петербурга вынес приговор 33-летнему мигранту, который летом прошлого года жестоко убил продавщицу кондитерского магазина. А тело спрятал в служебном туалете. Как оказалось, причиной расправы стал долг в 20 тысяч рублей, взятый на установку зубных протезов.

- Суд установил, что 28 августа 2021 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со знакомой нанес ей удары ножом в область груди, после чего стал душить веревкой, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Удушение и стало причиной смерти. После убийства мужчина попытался сбежать и даже доехал до Москвы, где был задержан в зале вылета аэропорта «Шереметьево».

На суде он заявил, что убитая долго не отдавала взятые в долг деньги, чем разозлила его. А последней каплей стало неуважительное отношение.

Вердикт суда: 10 лет колонии строгого режима и миллион рублей компенсации морального вреда сыну убитой.