Безработный из Приозерска угнал редкую иномарку в Петербурге

Полиция нашла угонщика редкой иномарки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Курортного района Петербурга нашли и задержали угонщика редкой иранской иномарки. Автомобиль пропал с улицы Школьная в поселке Песочный в ночь на 24 ноября. Ричем на похищение машины у злоумышленника ушло всего шесть минут. За это время он успел не только вскрыть и завести автомобиль, но и успел уехать на нем достаточно далеко, чтобы не быть пойманным. Но в итоге бросил добычу и сбежал.

- Позднее похищенный автомобиль был обнаружен на перекрестке Краснофлотской и Первомайской улиц, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вскоре был задержан и подозреваемый: нигде не работающий ранее судимый 28-летний житель Приозерска. В отношении него возбуждено уголовное дело о краже.

Редкий для Петербурга автомобиль «Иран Ходро Саманд», оцененный хозяином всего в 150 тысяч рублей, возвращен владельцу.