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НовостиОбщество25 ноября 2022 16:35

Систему мониторинга за беспилотниками развернут над Петербургом в 2023 году

Приемные и приемно-передающие станции обойдутся в 94 миллиона рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге появятся приемные и приемно-передающие станции

В Петербурге появятся приемные и приемно-передающие станции

Фото: Олег ЗОЛОТО

Мониторинг воздушного пространства организуют над Санкт-Петербургом в следующем году. На официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 25 ноября опубликован конкурс на подрядчика, который займется монтажными работами для системы мониторинга за беспилотниками.

- В Петербурге появятся приемные и приемно-передающие станции, то есть элементы системы мониторинга воздушного пространства над Петербургом, - сообщается на официальном ресурсе.

Заказчиком таких работ выступает Агентство внешнего транспорта. Начальная цена контракта составляет 94 миллиона 407 тысяч 700 рублей. Подача заявок будет завершена 5 декабря, а итоги тендера планируется подвести 6 декабря этого года. Подрядчик должен будет закончить все работы к декабрю 2023 года.

Напомним, в январе 2023 года в Петербурге начнется ремонт Петропавловской крепости. На проведение работ из бюджета города выделено 1,3 миллиарда рублей. План работ уже составлен, подрядчик найден.