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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 17:11

Коммунальные стоки загрязняют реку Хейная в Ленобласти

В водоем сливают мутную жидкость, пахнущую канализацией
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мутные стоки сливают в реку. Фото: Росприродназор

Мутные стоки сливают в реку. Фото: Росприродназор

В Тосненском районе Ленобласти река Хейная загрязняется из-за того, что в нее сливают коммунальные стоки, которые перед этим не проходят требуемую очистку. Вода становится мутно-серого цвета и плохо пахнет канализацией.

- В воде в сто раз превышены такие показатели, как ионы аммония, а также химическое и биологическое потребление кислорода. Это ведет к тому, что качество воды в реке ухудшается, - сообщает пресс-служба Северо-Западного Управления Росприроднадзора.

Изначально в ведомство обратились жители района, которые рассказали о сбросе неочищенных стоков в реку, а также о том, что видели в водоеме мертвую рыбу.

Объект передан в ведение ГУП «Леноблводоканал». При этом, у предприятия нет права сбрасывать в реку сточные воды, которые негативно влияют на окружающую среду. Организацию обязали устранить нарушения.