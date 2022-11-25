Коммунальные стоки загрязняют реку Хейная в Ленобласти

Мутные стоки сливают в реку. Фото: Росприродназор

В Тосненском районе Ленобласти река Хейная загрязняется из-за того, что в нее сливают коммунальные стоки, которые перед этим не проходят требуемую очистку. Вода становится мутно-серого цвета и плохо пахнет канализацией.

- В воде в сто раз превышены такие показатели, как ионы аммония, а также химическое и биологическое потребление кислорода. Это ведет к тому, что качество воды в реке ухудшается, - сообщает пресс-служба Северо-Западного Управления Росприроднадзора.

Изначально в ведомство обратились жители района, которые рассказали о сбросе неочищенных стоков в реку, а также о том, что видели в водоеме мертвую рыбу.

Объект передан в ведение ГУП «Леноблводоканал». При этом, у предприятия нет права сбрасывать в реку сточные воды, которые негативно влияют на окружающую среду. Организацию обязали устранить нарушения.