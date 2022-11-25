Автомобиль BMW попал в жесткую аварию в Новом Девяткино

Жесткое ДТП произошло под Петербургом

Жесткое ДТП случилось под Петербургом вечером в пятницу, 25 ноября. Об этом сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» в этот же день.

- «БМВ» поймал кого то в свой багажник в Новом Девяткино, - подписал видео с места происшествия очевидец в посте в социальной сети.

На опубликованных кадрах видно, что бампера у большой черной машины теперь нет. Задняя часть дорогого авто разбита вдребезги, а передняя часть пострадала не меньше. Пользователи в комментариях задались вопросом, какая машина могла так сильно разбить иномарку.

Судя по видео, черный «БМВ» разлетелся по дороге: вокруг происшествия разбросаны осколки. О пострадавших в серьезном ДТП не сообщается, но на место приехала машина скорой помощи. В обстоятельствах аварии будут разбираться сотрудники полиции. Они же установят виновного в случившемся.