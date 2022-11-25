Спасатели тушили пожар в семикомнатной коммуналке в центре Петербурга

На место происшествия выезжали три пожарные машины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Коммунальная квартира загорелась в Центральном районе Петербурга вечером в пятницу, 25 ноября. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Разъезжей поступило в 20:27. На место происшествия сразу выехали спасатели, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В семикомнатной коммунальной квартире в комнате площадью 18 квадратных метров вспыхнула межкомнатная перегородка. Площадь пожара составила два квадратных метра. Спасателям удалось ликвидировать огонь в 20:54.

По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал. На место происшествия выезжали три пожарные машины и 12 спасателей МЧС. Причину возгорания и обстоятельства случившегося установят специалисты.

Напомним, в ночь на 25 ноября на севере Петербурга сгорел дом. Спасатели около часа тушили огонь, но пламя уничтожило постройку полностью.