Зарядка электромобилей станет платной в Петербурге и Ленобласти

В городе работают 53 электрозарядные станции Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тестовый период работы сети зарядных станций для электромобилей завершается в Петербурге, поэтому в ближайшем будущем за эту услуги водителям придется платить. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Ленэнерго».

- Плата за зарядку электромобилей вводится для пользователей с 28 ноября и составит 22 рубля за один киловатт в час, - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Оплачивать услугу можно будет через мобильное приложение «Россети Электротранспорт», которое уже сейчас можно загрузить на мобильный телефон из маркетов App Store и Google Play.

В городе работают 53 электрозарядные станции компании. Их можно найти в популярных местах Северной столицы, а именно около аэропорта Пулково, около конгрессно-выставочного центра «Экспофорум», а также на многих парковках торговых центров и супермаркетов города.