Директор петербургской компании задолжал своим работникам 6,4 млн рублей

Уголовное дело направлено в суд

В Санкт-Петербурге будут судить директора компании, который не выплатил работникам заработную плату. В ситуации разбиралась прокуратура Красногвардейского района, которая утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

- У обвиняемого была возможность выплачивать зарплаты сотрудникам, но он этого не делал. В период с августа с 2017 по август 2021 года он задолжал работникам более 6,4 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Пока шло предварительное следствие, работодатель вернул долг 13 подопечным. Им ущерб возмещен в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Надзорное ведомство проконтролирует погашение задолженности перед оставшимися сотрудниками.