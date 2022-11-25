Пламя полностью охватило строение на Пискаревском проспекте в Петербурге

На место ЧП выезжали две пожарные машины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Деревянный сарай загорелся в Красногвардейском районе Петербурга вечером 25 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Пискаревском проспекте поступило в 21:29. На место происшествия сразу выехали спасатели, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пламя полностью охватило крытый шифером сарай, площадь которого три на пять метров. Но огонь спасателям удалось ликвидировать быстро: в 21:52 пожарные полностью потушили возгорание.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали две пожарные машины и десять спасателей МЧС.

Напомним, в этот же вечер поступило сообщение о пожаре в семикомнатной коммунальной квартире. Там вспыхнула межкомнатная перегородка. Спасатели быстро приехали на место происшествия, и огонь не успел распространиться дальше.