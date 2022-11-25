Сильный пожар случился в общежитии на проспекте Наставников в Петербурге

Огонь охватил всю комнату. Фото: ДТП и ЧП СПб

Комната в общежитии загорелась в Красногвардейском районе Северной столицы вечером в пятницу, 25 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре поступило в 22:15. Возгорание произошло на проспекте Наставников. Спасатели сразу же выехали на место происшествии, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Одна из комнат загорелась в восьмикомнатной коммунальной квартире. Пламя охватило 15 квадратных метров. Огонь удалось полностью ликвидировать в 22:56. По предварительной информации, в происшествии никто из жильцов не пострадал.

На место происшествия выезжали четыре пожарные машины. Огонь тушили 17 спасателей МЧС. Причины случившегося установят дознаватели.

Напомним, в этот же вечер загорелась коммунальная квартира в Центральном районе города. В происшествии никто не пострадал. В одной из комнат горела межкомнатная перегородка.