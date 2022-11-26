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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 21:17

12 спасателей тушили пожар в квартире на Новочеркасском проспекте в Петербурге

В однушке полыхал коридор
Анастасия НУРАДИЛОВА
На место ЧП выезжали три пожарные машины

На место ЧП выезжали три пожарные машины

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Однокомнатная квартира загорелась в Красногвардейском районе Петербурга вечером в пятницу, 25 ноября. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Новочеркасском проспекте поступило в 22:08. На место происшествия сразу выехали спасатели МЧС, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В однушке, площадью 40 квадратных метров, загорелся коридор. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать возгорание через полчаса, в 22:46. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал.

На место ЧП выезжали три пожарные машины. Огонь тушили 12 спасателей МЧС.

Напомним, в этот же вечер случился серьезный пожар на проспекте Наставников. В коммунальной квартире загорелась полностью одна из комнат. Очевидцы сняли на видео, как из окна дома виден огонь и дым.