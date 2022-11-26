Температура воздуха опустится до -18 градусов в Ленобласти в ночь на 26 ноября

Выходные в Петербурге и Ленобласти будут холодными Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Облачная погода с прояснениями ожидается в Ленинградской области в субботу, 25 ноября. Существенных осадков не предвидится. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Восточный и юго-восточный ветра подуют со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -7 до -18 градусов, а днем от -5 до -10 градусов, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такая же погода ожидается в Петербурге 26 ноября. Скорость ветра достигнет восьми метров в секунду. Ночью температура воздуха будет варьироваться от -8 до -10 градусов. А днем будет чуть теплее: от -5 до -7 градусов.

И в Ленобласти, и в Петербурге ожидается гололедица. Поэтому спасатели рекомендуют водителям соблюдать дистанцию на дорогах.