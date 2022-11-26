Спасатели тушили пожар в частном доме в ночь на 26 ноября в Петербурге

На место пожара выезжали две пожарные машины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Частный дом полыхал в ночь на 26 ноября в Колпинском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Зареченской улице поступило в 1:22. На место происшествия сразу выехали спасатели МЧС, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В кирпичном двухэтажном частном доме, размер которого восемь на восемь квадратных метров, полностью загорелись два помещения площадью десять и тридцать квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать пожар в 2:05.

По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал. На место пожара выезжали две пожарные машины. Огонь тушили десять спасателей МЧС.

Напомним, 25 ноября случился серьезный пожар в коммунальной квартире на проспекте Наставников. Загорелась одна из комнат. Очевидцы сняли на видео, как огонь и столб дыма видны из окна квартиры.