Температура в Петербурге опустится на 5-6 градусов ниже климатической нормы 26 ноября

В Петербурге осадков не предвидится Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург в субботу, 26 ноября, находится на западной периферии циклона. Поэтому в городе прогнозируют облачную погоду с неустойчивыми прояснениями. Осадков не предвидится, а вот средние температурные показатели будут на пять-шесть градусов ниже климатической нормы.

- Температура воздуха в городе составит от пяти до семи градусов со знаком минус. В Ленобласти будет еще холоднее: температура опустится до -15 градусов, - рассказал в своем телеграмм-канале главный синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Скорость юго-восточного ветра в Северной столице составит от трех до восьми метров в секунду, а атмосферное давление будет существенно выше нормы: 774 миллиметра ртутного столба.

К счастью, в воскресенье погода изменится в лучшую сторону. В Петербурге пройдет мнег, и морозы ослабеют, обещает синоптик.