Смольный разработал постановление об освобождении мобилизованных от долгов за ЖКУ

Военнослужащие по контракту и их семьи будут освобождены от начисления пеней Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство Санкт-Петербурга разработало проект постановления, который направлен на реализацию еще одной меры поддержки для мобилизованных. Военнослужащих, которые отправились в зону проведения специальной военной операции, освободят от долгов за жилищно-коммунальные услуги.

- Военнослужащие по контракту и члены их семей будут освобождены от начисления пеней в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилье и коммунальные услуги, а также взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, - говорится в постановлении.

В документе указано, что такое нововведение будет действовать до того момента, пока не прекратится действие контракта на военную службу. Заявление можно будет подать как электронно, так и на бумажном носителе.

25 ноября соответствующее постановление было отправлено на антикоррупционную экспертизу.