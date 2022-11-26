Температура воздуха в Петербурге 26 ноября приближается к рекорду 30-летней давности

26 ноября такой мороз был в 1987 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Температура воздуха в Петербурге к 9 утра 26 ноября достигла отметки -10,3 градуса. Так холодно в этот день было более 30 лет назад, в 1987 году. Тогда температура воздуха опустилась до -12,3 градусов. Холодно было и ночью 26 ноября в 2010 году: -8,8 градусов.

- Температура воздуха в Петербурге ниже сегодняшней отметки наблюдалась последний раз 10 марта. Тогда было 11 градусов со знаком минус, - напомнил в своем телеграмм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Совсем холодно в субботу будет в Ленинградской области. Там синоптики прогнозируют понижение температуры от 14 до 19 градусов со знаком минус.

Александр Колесов сообщает, что эта ночь в городе и регионе будет очень холодной, погода останется по температурным показателям примерно в этих же пределах.