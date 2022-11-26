Водитель «Рено Дастер» столкнулся с машиной полиции на Вербной улице в Петербурге

На место приехали две полицейские машины и скорая помощь. Фото: vk.com/spb_today

ДТП с участием полицейской машины произошло в Петербурге в ночь на 26 ноября. Об этом сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

- Водитель «Рено Дастер» столкнулся с машиной полиции на перекрестке Вербной улицы и Земского переулка, - говорится в посте в социальной сети.

На опубликованных очевидцем кадрах видно, что к месту происшествия подъехали еще две полицейских машины и скорая помощь. О том, пострадал ли кто-то в этой аварии, не сообщается. Дознаватели ГИБДД установят обстоятельства случившегося и выявят виновного.

Напомним, вечером 25 ноября на дороге в районе Нового Девяткино случилось серьезное ДТП. В результате аварии, заднюю часть автомобиля «БМВ» вдребезги разнесло. О пострадавших не сообщается. Но на место приезжала машина скорой помощи. Неизвестно также, кто стал вторым участником аварии.