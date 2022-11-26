Мошенников, которые продавали чужие квартиры, будут судить в Петербурге

Уголовное дело передано в суд Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские Петербурга завершили расследование уголовного дела о серии мошенничеств с недвижимостью. Злоумышленники подделывали документы и распоряжались чужими квартирами. Такой схемой семь преступников пользовались целых пять лет.

- Мошенники искали недвижимость, собственники которой долгое время не появлялись дома, в том числе из-за того, что проходили лечение в психиатрической больнице. Далее преступники делали поддельные паспорта и другие документы, - рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Все пошло не по плану, когда в марте 2020 года сотрудница МФЦ заметила подвох. Мужчина уже обращался туда по поводу другой квартиры с другим паспортом, эти данные сохранились в базе. Женщина вызвала полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали шесть мужчин и одну женщину в возрасте от 50 до 68 лет. Из-за мошенников пострадали шесть человек. Аферисты успели переоформить на себя пять квартир и продать три из них.

Таким образом, общий ущерб составил около 50 миллионов рублей. Часть денег удалось вернуть пострадавшим. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.