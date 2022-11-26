Самолет, летевший в Петербург, экстренно приземлился в Новосибирске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Самолет, летевший из Новокузнецка в Петербург, совершил экстренную посадку в Новосибирске в восемь утра 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Воздушное судно осуществило посадку в международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина. Сейчас вылета ожидают 154 пассажира, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Среди пассажиров – семь детей. По предварительной информации самолет из Новосибирска в Петербург вылетит до 22 часов по новосибирскому времени. Местная транспортная прокуратура организовала выездной прием граждан. О причинах экстренной посадки в ведомстве не сообщается.