17 спасателей тушили пожар в офисе на Киевской улице в Петербурге

На место ЧП выезжали четыре пожарные машины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Офисное помещение загорелось в Московском районе Петербурга утром 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Киевской улице поступило 26 ноября в 10:23. На место происшествия сразу выехали спасатели, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В двухэтажном здании, размером 40 на 200 метров, горел первый этаж. Площадь пожара составила десять квадратных метров. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал.

Спасателям удалось ликвидировать возгорание в 11:07. О пострадавших в происшествии не сообщается. На место ЧП выезжали четыре пожарные машины. Огонь тушили 17 спасателей.

Напомним, в ночь на 26 ноября спасатели тушили кирпичный частный дом в Колпинском районе Петербурга. Там горели сразу два помещения. По предварительным данным, пострадавших в пожаре не было.