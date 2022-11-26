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НовостиПроисшествия26 ноября 2022 9:02

Труп женщины, завернутый в полиэтилен, найден около строительного мусора в Петербурге

Сотрудники полиции подозревают в убийстве мигранта, который делал ремонт в квартире убитой
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сотрудники ищут подозреваемого в убийстве женщины

Сотрудники ищут подозреваемого в убийстве женщины

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Петербурга ищут мужчину, подозреваемого в убийстве. Вечером 25 ноября в квартире на Студенческой улице в углу между мешками со строительным мусором был найден труп 27-летней женщины, завернутый в полиэтилен.

- По подозрению в убийстве разыскивается гражданин страны ближнего зарубежья, который проводил ремонтные работы в этой квартире, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Изначально в полицию Приморского района обратился знакомый женщины. Он сообщил, что его приятельница пропала: 23 ноября уехала для осмотра ремонтных работ и перестала выходить на связь.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском подозреваемого.

Напомним, накануне в Петербурге осудили мигранта, который жестоко убил продавщицу в кондитерской из-за долга в 20 тысяч рублей.