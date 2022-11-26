Трое друзей забили до смерти подругу в квартире на Наличной улице

В квартире на Наличной улице нашли труп избитой 60-летней женщины. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Троица забила до смерти 60-летнюю женщину в квартире одного из домов на Наличной улице в Петербурге. Все произошло днем в пятницу, 25 ноября. В полицию поступил звонок от подруги убитой женщины, которая заявила о том, что в ее квартире лежит труп знакомой. Прибывшие на место стражи порядка увидели, что помимо хозяйки в доме сидят ее ухажер и подруга. Вся троица в итоге созналась, что они поссорились с 60-летней женщиной и избили ее, не рассчитав силу.

- По подозрению в преступлении задержали всех троих, присутствующих в квартире. Известно, что хозяйку ранее судили. За преступление сидел и мужчина, который был у нее в квартире. По факту бытового конфликта проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К слову, пока что на буйную троицу составили административные протоколы по статье за побои. За это суд может отправить их под арест на 15 суток.