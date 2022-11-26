Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 ноября 2022 9:40

Троица в масках похитила петербурженку из банка и отобрала 1,5 млн рублей

Грабители распылили газ в лицо женщины и вывели ее в свою машину
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
У петербурженки отобрали 1,5 млн рублей после визита в банк.

У петербурженки отобрали 1,5 млн рублей после визита в банк.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трое грабителей в масках похитили петербурженку из банка на проспекте Энгельса в Выборгском районе. Мужчины забежали в офис примерно в 18:50 в пятницу, 25 ноября. Они распылили газ из баллончика в лицо жертве и силой вывели ее в свою машину. Другие клиенты банка, как и сотрудники, не сразу опомнились, но все-таки вызвали на место полицию. Пока женщину искали, она сама вышла с правоохранителями на связь и рассказала, что с ней произошло.

- По словам 41-летней петербурженки, она недолго находилась в автомобиле похитителей. Они отобрали у нее мобильный телефон и 1,5 миллиона рублей, после чего высадили в одном из дворов дома на том же проспекте Энгельса. Похитителей объявили в розыск, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что по факту происшествия возбудили уголовное дело по четвертой части статьи 162 УК РФ «Разбой». Грабителям грозит от 8 до 15 лет колонии.