Троица в масках похитила петербурженку из банка и отобрала 1,5 млн рублей

У петербурженки отобрали 1,5 млн рублей после визита в банк. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трое грабителей в масках похитили петербурженку из банка на проспекте Энгельса в Выборгском районе. Мужчины забежали в офис примерно в 18:50 в пятницу, 25 ноября. Они распылили газ из баллончика в лицо жертве и силой вывели ее в свою машину. Другие клиенты банка, как и сотрудники, не сразу опомнились, но все-таки вызвали на место полицию. Пока женщину искали, она сама вышла с правоохранителями на связь и рассказала, что с ней произошло.

- По словам 41-летней петербурженки, она недолго находилась в автомобиле похитителей. Они отобрали у нее мобильный телефон и 1,5 миллиона рублей, после чего высадили в одном из дворов дома на том же проспекте Энгельса. Похитителей объявили в розыск, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что по факту происшествия возбудили уголовное дело по четвертой части статьи 162 УК РФ «Разбой». Грабителям грозит от 8 до 15 лет колонии.