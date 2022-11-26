Водитель «Пежо» открыл огонь по попутной иномарке на КАД возле Стрельны

Стрельбу на КАД открыл буйный водитель "Пежо". Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Водитель «Пежо» вспылил и открыл стрельбу по попутному «Сеату Алтеа» на 79-м километре КАД в районе Стрельны. Дорожный конфликт между мужчинами произошел днем в пятницу, 25 ноября. Пострадавший водитель пожаловался в полицию и его обидчика быстро нашли и задержали. Тот не стал отпираться и сознался в своей нетерпимости.

- Владелец оружия успел отъехать до 37-го километра внешнего кольца КАД, где его и задержали. Ему 33 года. Мужчина признался, что в ходе конфликта на дороге выстрелил в оппонента. У него изъяли оружие и магазин с пятью патронами, которые отправили на экспертизу, - рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что по факту стрельбы на КАД проводят проверку. Владельцу пистолета грозит уголовное дело, решается вопрос о его возбуждении.