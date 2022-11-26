МЧС предупреждает о гололедице 27 ноября в Ленобласти

Гололедица будет следующие три дня в Ленобласти, о чем предупреждают в МЧС. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

МЧС поспешило предупредить жителей Ленобласти о гололедице, которая будет в регионе с 27 по 29 ноября. Скользко на проезжей части и тротуарах может быть уже в это воскресенье. По данным региональных спасателей, в ночь на воскресенье на востоке области может похолодать до минус 19 градусов по Цельсию. Поэтому и пешеходов, и водителей просят быть внимательнее на дороге.

- Пешеходам следует идти осторожно, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, а руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами, - предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Из-за гололедицы на дорогах может быть повышенная аварийность, поэтому спасатели просят водителей начинать движение плавно и не превышать скорость. Кроме этого лучше всего сохранять более длинную дистанцию перед попутным автомобилем, ведь тормозной путь при гололедице сильно увеличен. И, конечно, на проезжей части стоит обойтись без резких маневров, чтобы избежать заносов.