Две гадалки «сняли порчу» с пенсионерки из Петербурга за 250 тысяч рублей

Двух гадалок задержали в Петербурге за обман пенсионерки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Две гадалки обманули пенсионерку из Невского района Петербурга на 250 тысяч рублей. На улице Дыбенко к бабушке подошла одна из «экстрасенсов» и напугала ее словами о том, что на ней якобы лежит порча. Кроме этого гадалка грозилась, что вскоре станет плохо и сыну пенсионерки. Петербурженка, долго не думая, согласилась на магический обряд по снятию проклятия. Но гадалки сняли лишь деньги со счета своей жертвы.

- Пенсионерка отдала гадалкам 250 тысяч рублей. Уже после «обряда» она поняла, что ее обманули, и заявила в полицию. По факту происшествия возбудили уголовное дело по третьей части статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Двух женщин задержали. Одной из них 41 год, другой 44, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что гадалкам грозит лишение свободы на срок до шести лет. Кроме этого их могут оштрафовать – на сумму вплоть до 500 тысяч рублей.