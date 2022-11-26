Многодетный отец из Петербурга, ошибочно мобилизованный под Луганск, вернулся домой

В Петербурге вернули домой ошибочно мобилизованного на спецоперацию многодетного отца, у которого была бронь от Пулково. Фото: СОЦСЕТИ

Отец четверых детей Сергей Мартынов вернулся домой после мобилизации на спецоперацию. Об этом «КП-Петербург» рассказала его жена Наталья. Напомним, 46-летнего сотрудника Пулково мобилизовали по ошибке – отсрочка ему полагалась не только из-за маленьких детей, но и из-за брони на работе. Сергея забрали в воинскую часть 24 сентября. По словам его жены, через месяц он уже был на спецоперации под Луганском.

Наталья Мартынова звонила во все инстанции и СМИ и добилась того, чтобы призывная комиссия пересмотрела решение. Вот только на передачу документов в подразделение супруга ушло больше трех недель. Жена беспокоилась, что бумага вообще не дойдет до командиров мужа. Но все закончилось благополучно.

- Сегодня, 26 ноября, мой муж вернулся домой. Вроде бы здоров, но грязный. От одежды несет костром. Сейчас его уложила спать. Но хоть дома! – написала Наталья Мартынова «КП-Петербург».