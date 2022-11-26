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НовостиЗдоровье26 ноября 2022 12:22

В Петербурге 2,8 миллионов человек сделали прививку от гриппа

Это почти половина жителей Северной столицы
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Вакцинировались от гриппа 460 тысяч детей.

Вакцинировались от гриппа 460 тысяч детей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Больше половины петербуржцев сделали прививку от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 26 ноября 2022 года. Вакцинировали уже 2,8 миллионов человек, из них 460 тысяч детей.

- Прививка – самый эффективный способ защитить себя и близких. В Петербурге созданы необходимые условия, чтобы своевременно пройти вакцинацию», – передают слова губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

По данным администрации, только на этой недели в Петербурге работали 292 прививочных пункта. Еще были и передвижные пункты, их насчитывается 29 в восьми районах Северной столицы. Вакцинация от гриппа продолжится в декабре.