В Петербурге 2,8 миллионов человек сделали прививку от гриппа

Вакцинировались от гриппа 460 тысяч детей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Больше половины петербуржцев сделали прививку от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 26 ноября 2022 года. Вакцинировали уже 2,8 миллионов человек, из них 460 тысяч детей.

- Прививка – самый эффективный способ защитить себя и близких. В Петербурге созданы необходимые условия, чтобы своевременно пройти вакцинацию», – передают слова губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

По данным администрации, только на этой недели в Петербурге работали 292 прививочных пункта. Еще были и передвижные пункты, их насчитывается 29 в восьми районах Северной столицы. Вакцинация от гриппа продолжится в декабре.