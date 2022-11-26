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НовостиПроисшествия26 ноября 2022 13:52

Грузовик разбил лобовое стекло лазурному автобусу в Петербурге

Машина сдавала назад и зацепила кузовом автобус
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Никто из пассажиров не пострадал. Фото: соцсети

Никто из пассажиров не пострадал. Фото: соцсети

Лазурный автобус в Петербурге снова попал в неприятную ситуацию на дороге. У автобусной станции Кировский завод в него въехал грузовик. Машина сдавала назад и кузовом зацепила лазурный, разбив ему лобовое стекло. О ДТП рассказали telegram-канале «Мегаполис» в субботу 26 ноября 2022 года.

- Разбили лобовуху. Транспорт стоит, движение затрудненное, - отмечают очевидцы.

Но, судя по всему, никто из пассажиров и водителей не пострадал. За исклчением самого лазурного автобуса.