Петербуржцев предупредили о гололедице на дорогах 27 ноября

К тому же еще и похолодает до -5 градусов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МЧС предупреждает жителей Петербурге об ухудшении погодных условий 27 ноября. В это воскресенье ожидается гололедица. В связи с этим ситуация на дорогах Северной столицы и ее окрестностях может обостриться.

Так что жителей города просят быть осторожными, водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим. А пешеходом стоит заранее позаботиться об обуви на не скользящей подошве.

К тому же, 27 ноября будет продолжать холодать. По данным синоптиков, в воскресенье температура ночью опустится до -9 градусов, а днем потеплеет до -5. В течении дня будет идти снег.

Отметим, в Ленобласти также объявили предупреждение о гололедице. Так что будьте осторожны и на трассах.