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НовостиОбщество27 ноября 2022 6:36

Синоптик рассказал, когда в Петербург придет потепление

Северная столица пройдет пик похолодания 27 ноября
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Пока Петербург бьет температурные рекорды

Пока Петербург бьет температурные рекорды

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Долгожданное потепление придет в Петербург в понедельник, 28 ноября. Температура воздуха в этот день поднимется всего на пару градусов. Потепление в Северной столице продолжится и во вторник. Об этом в своих соцсетях сообщил ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

- Пик похолодания пройден. Днем в понедельник и во вторник температурный фон будет повышаться до -2...-4 градусов, - отметил синоптик.

При этом в воскресенье, 27 ноября, Петербург вновь побил температурный рекорд этой осени. Минимальная температура воздух опустилась в городе до -10,4 градусов. Это, правда, всего на 0,1 градуса ниже, чем было вчера.