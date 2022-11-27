Грузовик полыхал ночью на проспекте Ударников в Петербурге

Произошедшее засняли очевидцы ФОТО: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Ночью 27 ноября на проспекте Ударников в Петербурге загорелся грузовик Volkswagen. Машина Полыхала так сильно, что загорелась и стоящая рядом бытовка. На место пожара выехали 4 машины МЧС и 17 спасателей.

- Сообщение о пожаре поступило в 00:26. В автомобиле сгорели сгораемые части. Полностью сгорела бытовка размером 2 на 5 метров. В 00:57 пожар был ликвидирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Во время пожара никто не пострадал. По словам очевидцев, возгорание могло произойти на месте ремонта трубопровода. Официальная причина пожара пока неизвестна.