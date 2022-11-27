Автобус загорелся на автостанции в Петербурге

Автобус полыхал вечером 26 ноября ФОТО: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На автостанции в Петербурге вечером 26 ноября 2022 года загорелся автобус. Пожар на улице Костюшко у дома 17 начался в 20:39. Очевидцы вызвали спасателей, которые уже через 20 минут ликвидировали огонь.

- В автобусе происходило горение моторного отсека на площади 5 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Для ликвидации пожара на место выезжало 2 машины и 10 человек личного состава. Напомним, что в ночь на 27 ноября спасатели также тушили грузовую машину, загоревшуюся на проспекте Ударников.