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НовостиОбщество27 ноября 2022 10:02

Двух собак спасли из колодца на Южной улице в Петербурге

Забирать питомца хозяева отказались
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Одна из собачек осталась со спасателями ФОТО: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Одна из собачек осталась со спасателями ФОТО: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Вечером 27 ноября неравнодушные петербуржцы спасли из колодца двух маленьких собачек на Южной улице. Вой хвостатых услышали гуляющие подростки, они же обратились за помощью в 112. По заявке на место прибыли спасатели, вызволившие бедняжек из холодного колодца.

- Одна из собак убежала. Вторая на вид китайская хохлатая. Есть ошейник. Удалось через соседей найти контакты хозяев питомца. Все сообщения и звонки они проигнорировали. Собака осталась у нас. Завтра утром поедет в семью одного из тех, кто участвовал в спасении, - рассказал в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" спасатель Антон Панфилов.

Как хвостатые попали в колодец - непонятно, но им сильно повезло, что ребята-подростки оказались неравнодушными. Сейчас собака, оставшаяся у спасателей, находится в безопасности и ожидает встречи с новыми хозяевами.